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08:50 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия Омска не будет повышать плату за проезд в муниципальных автобусах

Администрация собирается использовать на компенсации убытков транспортников 337 миллионов, полученных от приватизации имущества. В итоге деньги, полученные от продажи городской недвижимости, омичи просто прокатают.

Директор департамента транспорта Алексей Мартыненко не намерен повышать плату за проезд. Сегодня, 18 января, на комитете по ЖКХ и транспорту в Омском городском совете чиновник озвучил планы ведомства по оптимизации работы муниципальных автобусов. Депутаты сначала хотели оставить чиновника без доклада, приступив к обсуждению вопроса, но председатель комитета Виталий Путинцев заметил: «Человек готовился».

В итоге Мартыненко воспользовался предоставленным словом и сделал важные заявления о перспективах развития и сохранения транспортной сети на 2017 год. Глава дептранспорта отметил, что в ближайшее время повышения платы за проезд не планируется, а средства на компенсацию межтарифной разницы предполагается выручить от приватизации неиспользуемого имущества ПАТП.

Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта администрации города Омска:

— Целью дептранспорта является доступность пассажирских перевозок. Приказом РЭК в декабре 2016 года установлены предельные тарифы от 28 до 32 рублей. Средний предельный тариф составил 29,91 рубля. При этом установлено, что размер оплаты проезда не должен превышать 22 рублей. Это льготная провозная плата. Сейчас не рассматривается вопрос о повышении провозной платы за проезд и изыскиваются дополнительные средства. На компенсацию межтарифной разницы в бюджете предусмотрены 325 миллионов компенсация, на из них соцподдержку пойдет 251 миллионов рублей. Однако требуется еще 436 миллионов рублей. Следовательно, сумма бюджетных ассигнований на муниципальный транспорт составляет 36 процентов.

По словам главы ведомства, из этой суммы 337 миллионов рублей планируется найти, реализовав неиспользуемое имущество автотранспортных предприятий. Тем более что на содержание этих объектов ежегодно из бюджета Омска уходит 13,4 миллионов рублей, что экономически невыгодно.

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Мэрия Омска не будет повышать плату за проезд в муниципальных автобусах
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