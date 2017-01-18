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08:46 (мск), источник: PROUFU.ru

Единовременную выплату в 5000 рублей в Башкирии получили 740 тысяч пенсионеров

В Башкирии единовременную денежную выплату в 5000 рублей получили 740 тысяч пенсионеров, сообщает мэрия.

Источник: Proufu.ru

Всего для этих целей было направлено 5 миллиардов 805 миллионов рублей. Через кредитные и иные организации пенсионерам Башкирии было направлено 3 миллиарда 295 миллионов рублей.

С 13 января единовременную выплату вместе с пенсией почтальоны доставляют пенсионерам, у которых дата доставки пенсии с 13 числа и до дня окончания выплатного периода. Тем, кто получил пенсию с 3 по 12 января, выплата будет доставлена с 24 по 28 января. В случае, если получателя не окажется дома, получить пенсию он сможет по 28 января в почтовом отделении. Не полученная пенсионером выплата может быть выплачена членам его семьи.

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