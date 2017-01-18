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08:33 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе снесли киоски напротив мечети

17 января днем бульдозер снес несколько киосков, расположенных рядом с мечетью в уфимском микрорайоне Сипайлово. Об этом в редакцию портала ProUfu.ru сообщил читатель.

Источник: PROUFU.ru

По его словам, киоски были снесены полностью, вывозить их в другое место никто не собирался. Впрочем, на них виднелись нанесенные маркерами номер телефонов, из сего можно сделать вывод, что хозяевам киосков давали время на то, чтобы переместить свое имущество в другое место, прежде чем пустить его под нож бульдозера.

Из киоска выселили мастера-сапожника с его нехитрым скарбом для ремонта обуви и изготовления ключей.

По неподтвержденной информации, на этом месте предполагается расширять проезжую часть либо возвести некий новый объект. По крайней мере, массовую кампанию по сносу киосков, подобно той, которая прошла в Москве, в нашей столице пока не объявляли. Это пока коснулось только киосков возле Центрального рынка. Информация уточняется.

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