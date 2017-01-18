В Уфе снесли киоски напротив мечети
17 января днем бульдозер снес несколько киосков, расположенных рядом с мечетью в уфимском микрорайоне Сипайлово. Об этом в редакцию портала ProUfu.ru сообщил читатель.
17 января днем бульдозер снес несколько киосков, расположенных рядом с мечетью в уфимском микрорайоне Сипайлово. Об этом в редакцию портала ProUfu.ru сообщил читатель.
По его словам, киоски были снесены полностью, вывозить их в другое место никто не собирался. Впрочем, на них виднелись нанесенные маркерами номер телефонов, из сего можно сделать вывод, что хозяевам киосков давали время на то, чтобы переместить свое имущество в другое место, прежде чем пустить его под нож бульдозера.
Из киоска выселили
По неподтвержденной информации, на этом месте предполагается расширять проезжую часть либо возвести некий новый объект. По крайней мере, массовую кампанию по сносу киосков, подобно той, которая прошла в Москве, в нашей столице пока не объявляли. Это пока коснулось только киосков возле Центрального рынка. Информация уточняется.