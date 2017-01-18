Деятельность магазина «Абсолют» приостановили в Зиме в Приангарье из-за ряда нарушений

Деятельность магазина «Абсолют» в микрорайоне Ангарском в Зиме Иркутской области приостановили до полного устранения нарушений, выявленных прокуратурой. Зиминский городской суд удовлетворил исковое заявление надзорного органа. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе региональной прокуратуры.

В результате рассмотрения жалоб жильцов многоквартирного дома было установлено, что деятельность магазина «Абсолют», расположенного на территории жилого дома микрорайона Ангарский, ухудшала условия проживания и отдыха людей.

«В нарушении санитарных правил загрузку товаров торговое предприятие проводило со стороны торца дома, куда выходили окна жилых помещений. Кроме того, магазином под жилыми комнатами двух квартир эксплуатировалось лифтовое оборудование», — сообщили в ведомстве.

С целью устранения нарушений прав граждан прокуратура подала иск в Зиминский городской суд. Заявление прокуратуры рассмотрено и удовлетворено. Судом деятельность магазина приостановлена до полного устранения нарушений.

Решение суда не вступило в законную силу.