В Салавате установят автоматизированную станцию контроля за состоянием атмосферного воздуха

Сейчас специалисты проводят работу по определению оптимального варианта размещения станции, формируют перечни контролируемых загрязняющих веществ и необходимых параметров оборудования.

В настоящее время в Салавате мониторинг атмосферного воздуха ведется на трех постах Башгидромета. По жалобам жителей воздух обследует передвижная лаборатория Минэкологии РБ. Этого недостаточно, поэтому требуется организация дополнительных объектов наблюдений за качеством воздушной среды.

«Салават — в перечне городов, где наблюдается напряженная ситуация, связанная с загрязнением атмосферного воздуха. По последним данным, за 2015 год объем выбросов от стационарных и передвижных источников составил 48 тысяч тонн», — отметил заместитель министра природопользования и экологии РБ Филюс Яхин.

Автоматизированные станции контроля за состоянием атмосферного воздуха установлены в двух городах: одна в Стерлитамаке и две в Уфе. В планах на ближайшее время — дооснащение аналитическим оборудованием станций раннего обнаружения выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Управления гражданской защиты Уфы.