ООН прогнозирует рост экономики Украины в 2017 году
КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В Украине ожидается ускорение роста экономики до 2%. Такой прогноз опубликовал департамент по экономическим и социальным вопросам ООН, передает «Зеркало недели».
КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В Украине ожидается ускорение роста экономики до 2%. Такой прогноз опубликовал департамент по экономическим и социальным вопросам ООН, передает «Зеркало недели».
По прогнозам экспертов организации, уровень инфляции в 2017 году составит 12,7%, рост ВВП в 2018 году составит 3,2% при инфляции на уровне 8,6%.
В 2017 году мировая экономика вырастет на 2,7%, а в 2018 — на 2,9%.