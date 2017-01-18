ООН прогнозирует рост экономики Украины в 2017 году

По прогнозам экспертов организации, уровень инфляции в 2017 году составит 12,7%, рост ВВП в 2018 году составит 3,2% при инфляции на уровне 8,6%.

В 2017 году мировая экономика вырастет на 2,7%, а в 2018 — на 2,9%.