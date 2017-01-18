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10:24 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«ЭРА-ГЛОНАСС» перевела автобизнесменов Приморья в режим ожидания

Поставщики подержанных «японок» ждут спасительных постановлений «сверху» и машины с таможни не забирают.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 января, PrimaMedia.

Третью неделю в России действует закон, по которому все транспортные средства, регистрируемые на территории страны, должны быть оснащены системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Требование не распространяется на авто, получившие ПТС до 2017 года. Все новые машины, производимые в России, будут сходить с конвейеров с уже установленной системой. Все иномарки, ввезенные в РФ после 1 января, тоже обязаны иметь бортовой терминал с «Эрой». Как показывает практика, от нововведения больше всего страдает сегмент подержанных заграничных авто. Необходимость системы буквально перевела поставщиков б/у «японок», «американок» и других иномарок в Приморье в режим ожидания, поскольку ясной и отлажено работающей инфраструктуры по установке «ЭРА-ГЛОНАСС» и выдаче новых СБКТС пока что нет. Одни просто ждут прояснения ситуации, другие верят, что появится спасительное постановление правительства, которое будет выходом для всех, рассказали в разговоре с корреспондентом РИА PrimaMedia представители автобизнеса.

С 1 января 2017 года в силу вступил пятый пункт приложения № 4 техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», согласно которому на всех регистрируемых в России автомобилях должна быть установлена система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Наибольшие нарекания закон вызывает у тех, кто планировал покупку подержанной машины за границей. Дело в том, что автовладелец не сможет получить СБКТС без отметки в нем о наличии устройства с «Эрой». Следовательно, получить ПТС и полноправно эксплуатировать старое-новое транспортное средство он тоже не сможет.

Справка: Свидетельство безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) — документ, который выдают на подержанные транспортные средства, ввозимые из-за границы в результате таможенного оформления. Для новых машин гарантом их исправности служит одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое также является основанием для выдачи ПТС органами ГИБДД и таможни производителю/продавцу ранее не эксплуатировавшихся ТС.

Как показал опрос автопредпринимателей, ввозящих в Приморье подержанные иномарки из других стран (преимущественно из Японии), с начала 2017 года поставок почти не было. Весь ввезенный с 1 января транспорт остается на стоянке таможни.

Компания «Автотренд» возит машины из США, Японии, Южной Кореи, ОАЭ. Ее представитель Игорь поясняет, что смысла забирать авто сейчас нет.

— Все, что ввезено с начала года, сейчас стоит на таможне. Конечно, можно заплатить пошлину, не получив СБКТС и ПТС, и забрать автомобиль. Но зачем и кому он будет нужен — непонятно.

Все, кто работает в этом бизнесе, ждут каких-то решений со стороны сертификационного центра, который должен прояснить как, в каком виде и когда начнут выдавать СБКТС нового образца. Насколько мне известно, никакой информации нет, но она должна появиться сегодня-завтра. Пока ничего не произошло, все в режиме ожидания, — говорит он.

По словам Игоря, который был на таможне в последний раз в начале прошлой недели, катастрофического скопления машин на стоянке службы не наблюдается, но все же авто достаточно много. Комментировать необходимость системы «ЭРА-ГЛОНАСС» собеседник PrimaMedia отказался, но добавил, что ее обязательное внедрение действительно создает проблемы сегменту подержанных иномарок.

Первые иномарки с «ЭРА-ГЛОНАСС» появятся у дилеров в Приморье в феврале.

— Во-первых, система не отлажена. Во-вторых, не все страны-участницы Таможенного союза сделали внедрение системы у себя обязательным. Например, Беларусь. Я не понимаю, как общий для Союза закон может в одной стране действовать, в другой не действовать. Что будет дальше — не возьмусь прогнозировать. Ходят слухи, что выйдут некие поправки. Не исключаю, что могут ввести новый сбор наподобие утилизационного налога, — отмечает он.

От РИА PrimaMedia добавим, что действительно в Беларуси, являющейся участницей ЕАЭС, система «ЭРА-ГЛОНАСС» до сих пор не функционирует. По словам пресс-секретаря белорусского Минтранса Екатерины Гриб, которую цитируют российские федеральные СМИ, строительство инфраструктуры для действия нового закона даже не начиналось.

Другой владивостокский поставщик подержанных машин из Японии согласен, что получение СБКТС станет вопросом денег.

— С начала года я ничего не ввозил, на таможне стоит 15 моих машин. Думаю, СБКТС получить будет можно, если сделать дополнительный «взнос». Деньги внесем — дальше поедем, — считает предприниматель с авторынка «Зеленый угол» Дмитрий.

На то, что без установленной на машине «ЭРА-ГЛОНАСС» СБКТС все равно не выдадут, автобизнесмен отвечает:

— А как сейчас получить СБКТС? Кто это знает? Обязательное оснащение системой просто отложат на год. Раскрывать источников не могу, но соответствующее постановление правительства должно выйти уже сегодня. Отложат на год. Даю миллион процентов.

Если все же случится, что переноса сроков не будет, отмечает Дмитрий, то он заберет машины с таможни и выставит на продажу без «ЭРА-ГЛОНАСС». В настоящее время предприниматель продолжает закупку авто в Японии, поскольку уверен, что ничем не рискует.

Третий собеседник РИА PrimaMedia тоже не ввозил старые-новые машины из других стран с 1 января и считает, что нужно подождать, чтобы не получить лишнюю головную боль и не понести дополнительные траты.

— Насколько я знаю, на таможне стоит 200 машин — 200 машин в неизвестности. Даже если сейчас забрать транспортное средство, установить на него «ЭРА-ГЛОНАСС», где уверенность, что вам выдадут СБКТС? Снова же, если вам выдадут СБКТС, где гарантия, что через неделю или месяц это свидетельство не аннулируют, потому что документы будут заполнены неправильно? Где гарантия, что мне установят лицензионный прибор, на который затем выдадут СБКТС? Вопросов слишком много. Понимания, как будет работать инфраструктура системы, нет, — делится Александр.

Варианта, что никаких спасительных постановлений от правительства или новых взносов за получение СБКТС не будет, предприниматель не рассматривает.

— Все будет, — уверен он.

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