Жителей Орджоникидзевского района предупреждают о проблемах с водоснабжением

В Перми с 09:00 21 января до 09:00 22 января для врезки вновь построенной сети водоснабжения на Менжинского, 53а будет отключена подача воды в следующих домах:

— ул. Менжинского, 53, 53б, 40, 40б, 40 В, 43, 49а, 51, 54к1, 54к2;

— ч/сектор ул. Фрунзе, 1−17;

— ул. Кутамышская 2.



По сообщению «Новогора-Прикамье», пониженное давление ожидается по адресам:

— ул. Таганрогская, 7, 11 (ВУЗ), 15, 15а (ЦТП), 17;

— ч/сектор ул. Кавказская 25−34, 24а, 6, 8, 11; 24а, 24б;

— ул. Таймырская, 3 (школа), 8;

— ул. Менжинского, 11, 15, 31, 32, 34, 36, 39, 45, 54, ч/сектор 20−33;

— ул. Волховская 26, 3, 5, 7а;

— ул. Лобачевского, 26 (МСЧ № 6), 26а (ЦТП).