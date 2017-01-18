Гольдарб назвал причины скачка курса доллара в Украине
Руководитель общественной организации «Публичный аудит» Максим Гольдарб назвал назвал причины скачка курса доллара в Украине.
Руководитель общественной организации «Публичный аудит» Максим Гольдарб назвал назвал причины скачка курса доллара в Украине.
По его мнению, на рынок попала так называемая «необеспеченная» гривна.
«Это та гривна, которую правительство срочно бросило в “ПриватБанк”, например.
Напомним, Украина ухудшила позиции в рейтинге самых инновационных экономик мира. Украина по итогам 2016 года заняла 42 место.