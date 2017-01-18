Гольдарб назвал причины скачка курса доллара в Украине

По его мнению, на рынок попала так называемая «необеспеченная» гривна.

«Это та гривна, которую правительство срочно бросило в “ПриватБанк”, например. По-моему, это 15 млрд гривен. (..) Это 5% от задекларированной Национальным банком денежной массы, которая вращается в Украине» — отметил эксперт.

Напомним, Украина ухудшила позиции в рейтинге самых инновационных экономик мира. Украина по итогам 2016 года заняла 42 место.