Директор порта Ванино проигнорировал встречу с общественниками и разговор об угольной пыли
Между тем, «фронтовики» убедились, что ситуация рискует выйти
Между тем, «фронтовики» убедились, что ситуация рискует выйти
Хабаровск, 18 января, AmurMedia.
Руководитель порта Ванино, несмотря на сложившуюся ситуацию с угольным пылением в акватории и поселке, не нашел времени для встречи с представителями крупной общественной организацией федерального масштаба. Однако, делегация при содействии местных жителей смогла убедиться, что положение поселка приближается к экологической катастрофе, сообщил корр. ИА AmurMedia сопредседатель отделения Хабаровского края ОНФ Сергей Мазунин.
— «Фронтовики» пытались выяснить, что делается для ликвидации проблемы угольной пыли в поселке. Однако, руководитель порта на встречу не явился. На наши вопросы отвечал некомпетентный представитель порта. И из его ответов стало понятно, что активных целенаправленных действий не прослеживается. Отчитались, что оборудование заказали, все еще идет поставка блоков для ограждения. Но пока результата нет, — сообщил лидер хабаровских «фронтовиков».
Для того, чтобы увидеть происходящее своими глазами, местные активисты из экологической группы организовали объезд районной территории.
— Мы проехали по территории порта, по поселку, по соседним предприятиям, которые тоже работают с углем. Могу сказать, что жители поселка Ванино не искажают и не нагнетают ситуацию. А на соседнем предприятии мы убедились, что проблему решить можно, — сообщил Сергей Мазунин.
По словам общественника, во время объезда «фронтовикам» удалось увидеть в работе специальное оборудование, пылесосы, которые борются с пылью, когда идет выгрузка угля, то есть увидели пример экологически безопасной системы на современном предприятии.
— А в Ванинском порту все убедились, что порт пылит, вредит экологии, и именно порт виновник в угольных проблемах, — поделился «фронтовик».
При этом, как сообщил редакции источник в экологической группе, во время осмотра акватории порта практически вся техника была остановлена и работы практически не велись. Кроме того, сложилась благоприятная погодная ситуация — не было ветра и шел мелкий снег. Было хорошее затишье. Но даже это не помешало «фронтовикам» заметить, что акватория и территория порта, где идет перевалка угля, покрыты более чем сантиметровым слоем угольной пыли.
-Роспотребнадзором проведены проверки, которые выявили нарушение экологического законодательства, были сделаны замеры. Ответственных лиц наказали. Но как работали дробилки и сеялки, так и работают, как велась погрузка, так она и ведется, как не было орошения, так его и не существует. Причем оборудования для регистрации частиц именно угольной пыли в замерах нет. Экологическая группа в режиме онлайн мониторит эту ситуацию, — сообщил активист из экологической группы.