Директор порта Ванино проигнорировал встречу с общественниками и разговор об угольной пыли

Хабаровск, 18 января, AmurMedia.

Руководитель порта Ванино, несмотря на сложившуюся ситуацию с угольным пылением в акватории и поселке, не нашел времени для встречи с представителями крупной общественной организацией федерального масштаба. Однако, делегация при содействии местных жителей смогла убедиться, что положение поселка приближается к экологической катастрофе, сообщил корр. ИА AmurMedia сопредседатель отделения Хабаровского края ОНФ Сергей Мазунин.

— «Фронтовики» пытались выяснить, что делается для ликвидации проблемы угольной пыли в поселке. Однако, руководитель порта на встречу не явился. На наши вопросы отвечал некомпетентный представитель порта. И из его ответов стало понятно, что активных целенаправленных действий не прослеживается. Отчитались, что оборудование заказали, все еще идет поставка блоков для ограждения. Но пока результата нет, — сообщил лидер хабаровских «фронтовиков».

Для того, чтобы увидеть происходящее своими глазами, местные активисты из экологической группы организовали объезд районной территории.

— Мы проехали по территории порта, по поселку, по соседним предприятиям, которые тоже работают с углем. Могу сказать, что жители поселка Ванино не искажают и не нагнетают ситуацию. А на соседнем предприятии мы убедились, что проблему решить можно, — сообщил Сергей Мазунин.

По словам общественника, во время объезда «фронтовикам» удалось увидеть в работе специальное оборудование, пылесосы, которые борются с пылью, когда идет выгрузка угля, то есть увидели пример экологически безопасной системы на современном предприятии.

— А в Ванинском порту все убедились, что порт пылит, вредит экологии, и именно порт виновник в угольных проблемах, — поделился «фронтовик».

При этом, как сообщил редакции источник в экологической группе, во время осмотра акватории порта практически вся техника была остановлена и работы практически не велись. Кроме того, сложилась благоприятная погодная ситуация — не было ветра и шел мелкий снег. Было хорошее затишье. Но даже это не помешало «фронтовикам» заметить, что акватория и территория порта, где идет перевалка угля, покрыты более чем сантиметровым слоем угольной пыли.

-Роспотребнадзором проведены проверки, которые выявили нарушение экологического законодательства, были сделаны замеры. Ответственных лиц наказали. Но как работали дробилки и сеялки, так и работают, как велась погрузка, так она и ведется, как не было орошения, так его и не существует. Причем оборудования для регистрации частиц именно угольной пыли в замерах нет. Экологическая группа в режиме онлайн мониторит эту ситуацию, — сообщил активист из экологической группы.