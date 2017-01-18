С августа в омских автобусах вводят безналичный расчет

В частности, планируется расширить спектр услуг, оказываемых в электронном виде.

«Это запуск системы отложенных платежей за электронные проездные билеты посредством электронных кошельков, срок реализации — март 2017 года. В настоящее время выполняется разработка, и в мае 2017 года запланировано внедрение нового вида электронного проездного с возможностью лимитного и безлимитного проезда в общественном транспорте в указанный промежуток времени, то есть повременный электронный билет. Также в августе планируется запуск системы безналичной оплаты проезда с помощью банковских карт», — рассказал директор департамента.

Сейчас все новые функции находятся в разработке. Систему начнут внедрять с муниципального транспорта, обладающего необходимым оборудованием, но рассматривается и подключение к ней частников.