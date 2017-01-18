Стало известно, где легче всего найти работу в Башкирии

Выяснилось, что в начале года конкурс на одну вакансию в республике составляет 8,3 резюме (в Уфе — 8,4).

Меньше всего проблем с трудоустройством соискатели Башкортостана испытывают в следующих сферах: «Консультирование» (0,6 резюме на 1 предложение), «Страхование» (0,8), «Инсталляция и сервис» (1,5 соискателя на 1 место), «Маркетинг, реклама, PR» (2,7) и «Продажи» (2,9 резюме на 1 вакансию),

«Обычно недостаток кандидатов на какую-то должность связан со специфическими требованиями, которые работодатель предъявляет соискателям — необходим хороший опыт, уникальные знания, умение анализировать большой объем информации и прочее. Однако есть профессиональные сферы, где в ходе исторических причин сейчас мы наблюдаем дефицит кандидатов. Так, развал экономики в 90-е повлиял на потерю популярности рабочих профессий. Зато на гребне волны оказались и до сих пор там присутствуют экономисты и юристы. В этих сферах конкурс среди кандидатов уже давно был и останется высоким в ближайшие годы», — отметила руководитель пресс-службы HeadHunter Башкортостан Ольга Гибадуллина.

По ее словам, сейчас наблюдается определенный дефицит ИТ-специалистов. Развитие технологий идет такими темпами, что вузы попросту не успевают готовить в нужном объеме именно тех профессионалов, которые особенно нужны. Ситуация на рынке труда сегодня складывается таким образом, что всё большее количество компаний готовы брать на работу сотрудников без опыта работы в своей сфере, вкладываться в их развитие и карьерный рост. В выигрыше окажутся те, кто готов быстро обучаться.

Если же говорить об областях, наиболее привлекательных для соискателей (а эта привлекательность чревата высокими конкурсами на предложение), то в Башкортостане ими стали «Государственная служба» с конкурсом в 21,5 резюме на 1 вакансию и «Добыча сырья» (19,3).