Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Красная волчанка не дает американке выходить из дома
Украина начала подготовку к выходу на границу Донбасса и России
Певица Натали скрывает беременность
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
Ученые заявили об опасности вымирания умных людейБыть умным невыгодно в эволюционном плане — дети умных родителей будут оставлять меньше потомства
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
В Иваново больному ребенку перелили кровь по решению суда
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет (видео)
Массовую драку в самолете сняли на видео
«Печальный и тревожный»: СМИ о визите Байдена на Украину
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
Фото Анджелины Джоли с дочерью возмутило Интернет - СМИ
СМИ: Ротару не может смириться с утратой мужа
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
1645-летие Константина Хабенского
18Инаугурации прошлого
14Рождество Христово в городах России
10:11 (мск), источник: ИА Башинформ

Стало известно, где легче всего найти работу в Башкирии

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Служба исследований портала по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировала вакансии и резюме в Башкортостане и составила Топ-5 профессиональных сфер, где можно легко найти работу. Исследование проводилось с 1 по 17 января.

Выяснилось, что в начале года конкурс на одну вакансию в республике составляет 8,3 резюме (в Уфе — 8,4).

Меньше всего проблем с трудоустройством соискатели Башкортостана испытывают в следующих сферах: «Консультирование» (0,6 резюме на 1 предложение), «Страхование» (0,8), «Инсталляция и сервис» (1,5 соискателя на 1 место), «Маркетинг, реклама, PR» (2,7) и «Продажи» (2,9 резюме на 1 вакансию),

«Обычно недостаток кандидатов на какую-то должность связан со специфическими требованиями, которые работодатель предъявляет соискателям — необходим хороший опыт, уникальные знания, умение анализировать большой объем информации и прочее. Однако есть профессиональные сферы, где в ходе исторических причин сейчас мы наблюдаем дефицит кандидатов. Так, развал экономики в 90-е повлиял на потерю популярности рабочих профессий. Зато на гребне волны оказались и до сих пор там присутствуют экономисты и юристы. В этих сферах конкурс среди кандидатов уже давно был и останется высоким в ближайшие годы», — отметила руководитель пресс-службы HeadHunter Башкортостан Ольга Гибадуллина.

По ее словам, сейчас наблюдается определенный дефицит ИТ-специалистов. Развитие технологий идет такими темпами, что вузы попросту не успевают готовить в нужном объеме именно тех профессионалов, которые особенно нужны. Ситуация на рынке труда сегодня складывается таким образом, что всё большее количество компаний готовы брать на работу сотрудников без опыта работы в своей сфере, вкладываться в их развитие и карьерный рост. В выигрыше окажутся те, кто готов быстро обучаться.

Если же говорить об областях, наиболее привлекательных для соискателей (а эта привлекательность чревата высокими конкурсами на предложение), то в Башкортостане ими стали «Государственная служба» с конкурсом в 21,5 резюме на 1 вакансию и «Добыча сырья» (19,3).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Постпред США при ООН обвинила Россию в подрыве мирового порядка
Партии Британии критически оценили речь Мэй о «жестком» Brexit
Глава УЕФА: Результаты тестов не выявили проблем с допингом в РФ
ФСБ напомнила операторам о предстоящих инвестициях
Сбербанк и Alibaba договорились создать совместное предприятие
Нежелание признать домогательства довело Трампа до суда
ЦРУ опубликовало свой архив из 13 млн страниц
Спорт
«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности Весной этого года на конвейер Ульяновского автозавода встанет новый развозной грузовичок полной массой 3,5 тонны
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Прокуроров обеспечат жильем
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь