В Приморье задержана контрабанда товаров «для мужчин»

В отношении фирмы-декларанта из Новосибирска находкинские таможенники возбудили дело об административном правонарушении по ч.3 ст. 16.2 КоАП России. Основанием стало предоставление в таможенный орган недостоверных сведений о товарах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

В адрес новосибирской компании из Китая было ввезено около 10 тонн иностранных товаров, в том числе, согласно поданной декларации на товары, газовые горелки и звуковые сигналы для автомобилей. Однако в ходе таможенного досмотра установлено, что декларант заявил недостоверные сведения о ввезенном товаре. В соответствии с законодательством при ввозе данных видов товаров необходимо предоставлять сертификат соответствия (документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям Технических регламентов ЕАЭС). Новосибирская фирма данное требование не выполнила, а также неверно заявила наименование товара.

Товары в количестве около 2 тысяч штук, ввезенные без необходимых документов, изъяты и помещены на ответственное хранение. Устанавливаются все обстоятельства правонарушения, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей с возможной конфискацией товаров.