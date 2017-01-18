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10:03 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия Омска заработала уже 4,2 миллиона на сокращении 27 маршрутов

Пассажиропоток в муниципальном транспорте увеличился с начала года на 8 процентов.

Директор департамента транспорта Алексей Мартыненко озвучил положительный экономический эффект от отмены 27 частных маршрутов с начала года. Сегодня, 18 января, на комитете по ЖКХ и транспорту в Горсовете Омска он подвел итог работы муниципальных ПАТП с начала года.

Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта Омска:

 — До конца года мы надеемся заработать 150 миллионов на отмене 27 маршрутов. На 28 единиц увеличено количество автобусов, и на одну единицу- троллейбусов. С начала года пассажиропоток увеличился 8 процентов. Рост доходов дептранспорта уже составил 4,2 миллиона рублей.

Также глава ведомства добавил, что транспортники надеются заработать 528 миллионов рублей от «прочей деятельности». Однако признал — у дептранспорта осталась просроченная кредиторская задолженность в 363,9 миллиона рублей.

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