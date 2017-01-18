Вопрос о замене фонарных столбов на 4 мосту решится в феврале

Арбитражный суд Красноярского края вновь перенес заседание по вопросу о замене фонарных столбов на 4 мосту. Рассмотрение дела состоится 13 февраля в 10:00.

Напомним, иск от краевого управления автомобильных дорог к компании «Сибмост» поступил еще 25 октября 2016 года. Чиновники посчитали, что подрядчик установил световые опоры на мосту не из того материала, который был обозначен в контракте. Истец заявил, что применение фонарных столбов из стали марки Ст3кп в суровом сибирском климате недопустимо.

Первоначальное заседание было намечено на декабрь, однако арбитраж перенес его на 16 января. Причина повторного переноса не уточняется.

Сейчас «Сибмост» также судится с мостостроительной организацией «Орион». Всего в 2016 году в адрес «Сибмоста» было подано около 190 исков от поставщиков, субподрядчиков и кредиторов на сумму около 1,5 млрд рублей. Компанию несколько раз пытались признать банкротом, но суды вставали на ее сторону.