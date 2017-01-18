Ситуация с ценами на продукты в Крыму стабильная — утверждают в Минпроме

По словам замминистра, в минувшем году цены на продовольствие в Республике Крым находились в одном тренде с другими субъектами РФ.

«В декабре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен по группе “продовольственные товары” в целом по Российской Федерации составил 100,6%, в Республике Крым — 100,4%, в Краснодарском крае — 101,2%, в Ростовской области — 100,6%, в г. Москве — 100,5%», — уточнил он.

При этом индекс потребительских цен по 2016 году в целом по Российской Федерации составил 104,6%, в Республике Крым — 103,7%, Краснодарском крае — 105,2%, Ростовской области — 103,8%, в г. Москва — 104,8%.

По информации замминистра, в декабре минувшего года зарегистрирован рост цен на овощи (+11%), яйца (+2,5%) и молочную продукцию (+1,7%). При этом наблюдалось снижение цен на фрукты и цитрусовые (-7%), капусту (-5%), сахар (-3,2%), макароны и крупы (-2,5%).

По словам Латышева, аналогичная ситуация с динамикой цен на продовольствие прослеживалась также в Краснодарском крае и Ростовской области.

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Крыму в декабре 2016 года составила 3871 рубль. В Краснодарском крае и в Москве стоимость такого набора была выше, чем в Крыму — соответственно на 0,8% и 14,9%.