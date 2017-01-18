Волгоградское МУП «ВКХ» вернет долги до 2025 года

На этом основании прекращена процедура банкротства МУПа, следует из определения, опубликованного на сайте суда.

«ВКХ» накопило долги перед поставщиками энергоресурсов в размере 5,6 млрд рублей и было признано банкротом в 2015 году. В апреле прошлого года между основными кредиторами и МУПом было заключено мировое соглашение, которое предусматривало погашение долгов на общую сумму 4,4 млрд рублей в течение 10 лет равными долями на условиях рассрочки, без процентов. Это не устроило часть кредиторов — в октябре по заявлению АО «Химпром», АО «МРCК Юга» и АО «Лукойл-Волгоградэнерго» процедура банкротства была возобновлена.

— Теперь ситуацию удалось урегулировать, суд утвердил график платежей в пользу кредиторов, — отметили в Арбитражному суде Волгоградской области.

С 2017 года администрация Волгограда обязуется ежегодно выдавать МУП «ВКХ» муниципальную гарантию сроком на один год, причем мэрия взяла на себя обязательства по возврату 100% долга.

Предполагается, что полностью он будет выплачен до 2025 года.