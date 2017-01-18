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11:10 (мск), источник: Sputnik.by

Денежные доходы белорусов продолжают снижаться

МИНСК, 18 янв — Sputnik. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси за январь — ноябрь 2016 года снизились на 7,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Национальный статистический комитет.

Источник: Sputnik.by

Реальные денежные доходы — это все денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на инфляцию в стране. Для сравнения, в январе — октябре 2016 года снижение реальных денежных доходов составило 7,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Тенденция постепенного снижения денежных доходов населения наблюдается уже много месяцев подряд.

По данным Белстата, за январь-ноябрь 2016 года в общем объеме денежных доходов на оплату труда пришлось 61,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, заняли 8,3%, доля трансфертов населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) составила 24%, на доходы от собственности и прочие доходы пришлось еще 5,9%.

Правительство Беларуси обещало рост реальных доходов на полпроцента в этом году к 2015-му.

В 2015-м году реальные доходы населения снизились на 5,9% к предыдущему.

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