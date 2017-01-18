Омской области урежут поступления с топливных акцизов из-за развития других регионов

Если в 2016 году в региональный бюджет поступило 5,1 млрд рублей, то в этом году власти рассчитывают на 3,4 млрд рублей.

В первую очередь это связано с перераспределением доли акцизов между Федерацией и регионами. Дело в том, что в 2016 году только 12% всех полученных в стране акцизов шли в Федеральный дорожный фонд, а на Единый счет для субъектов РФ отправлялось 88% от общей суммы. В 2017-м деньги распределят в пропорции 38,3% / 61,7%.

Далее средства распределяют между субъектами РФ из общей «кубышки» Единого счета в зависимости от протяженности дорог, количества автомобилей и объемов розничной продажи топлива. За 2016 год у ряда регионов эти показатели выросли, а у Омской области — нет. Соответственно, некоторым другим регионам на 2017 год повысили норматив распределения акцизов, а Омской области, наоборот, понизили на 9%. Поэтому Омской области в этом году, как ранее упоминалось, достанется 3,4 млрд рублей, даже несмотря на рост акцизов на топливо. В свою очередь в региональном минфине ожидают, что общий объем средств на ремонт дорог в Омской области в 2017 году будет сопоставим с уровнем 2016 года и составит около 7 млрд рублей. Деньги поступят из других источников финансирования, от той же системы Платон и из Федерального дорожного фонда.