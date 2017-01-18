Набсовет «ПриватБанка» возглавил турецкий банкир

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook.

«Уверен, Энгин Акчакоча, который избран главой совета, прекрасно справится с новыми обязанностями. Энгин является легендарным банкиром, который в свое время помог Турции преодолеть финансовый кризис, а сегодня будет помогать восстанавливать крупнейший банк в стране», — написал Данилюк.

Он отметил, что новый набсовет «ПриватБанка» сформирован из лучших мировых специалистов, большинство из которых — иностранцы и представители международных финансовых организаций.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать банк, руководствуясь итогами заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

Минфин 22 декабря представил коллективу банка нового главу правления — экс-министра финансов Украины Александра Шлапака — и объявил о назначении нового наблюдательного совета финучреждения.

В состав совета вошли управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в Восточной Европе Франсис Малиж, заместитель министра финансов Оксана Маркарова, член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев, управляющий партнер инвесткомпании Apollo Management Андреа Манетта, финансист и автор реформы финсектора в Ирландии Стивен Силиг, уполномоченный по перспективным проектам «Нафтогаза» Сергей Алексеенко, а также финансист и автор программы реформирования банковской системы Турции Энгин Акчакоча.