На ремонт Белогорского монастыря в 2017 году будет направлено 35 млн рублей

Об этом сегодня на заседании комитета по бюджету краевого заксобрания сообщил директор департамента внутренней политики администрации губернатора Пермского края Леонид Политов. Из этих средств 10 млн руб. предусмотрено на ремонт Крестовоздвиженского собора монастыря. По словам Леонида Политова, по итогам 2016 года на ремонт собора из бюджета края было потрачено 25 млн руб.



«Нам должно быть стыдно, что “жемчужина Пермского края”, место паломничества до сих пор находится в ненадлежащем состоянии», — заявил в ходе обсуждения зампредседателя комитета по бюджету, председатель совета директоров ПАО «Метафракс», член попечительского совета Белогорского монастыря Армен Гарслян. По его словам, требуемые затраты на ремонт монастыря превышают 500 млн руб.



Депутаты решили вернуться к вопросу о выделении дополнительных средств на ремонтные работы Белогорского монастыря в ходе очередной корректировки бюджета края.



Ремонтно-реставрационные работы на Белогорском Свято-Николаевском мужском монастыре приурочены к подготовке к 100-летию освящения Крестовоздвиженского собора Белогорского монастыря.