В Башкирии назвали основные нарушения при капремонте многоквартирных домов

Контролирующий орган — Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору, провел проверки в 1063 домах и выдал 478 предписаний об устранении нарушений. Чаще всего это была ненадлежащая комплектность проектно-сметной документации, нарушения при ремонте кровель, теплоизоляции трубопроводов, технологии окраски фасадов, захламленность после проведения работ. Как правило, недочеты сразу исправляются, отметил руководитель ведомства Ильдар Шафиков.

В минувшем году Госкомитет зарегистрировал 517 обращений граждан касательно программы капремонта. Более половины (65 процентов) являлись запросами, когда и какой именно ремонт планируется в конкретном доме. Качества проводимых работ касались 10 процентов обращений.

По данным республиканского Жилстройнадзора, ремонт водоснабжения и водоотведения был проведен в 381 МКД. Ремонт электроснабжения — в 119, теплоснабжения — в 41 доме. В четырех многоквартирных домах установлены коллективные приборы учета, лифты заменены в 25 МКД. Ремонт крыши проведен в 527, переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую — в 26. Ремонт фасада сделан в 140 домах, утепление фасада — в 41, ремонт подвала — в 1 доме. По два и более видов работ сделано в 103 МКД.