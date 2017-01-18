Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваш ипотечный банк перестал существовать?
Красная волчанка не дает американке выходить из дома
Опрос прояснил истинное отношение американцев к Бараку Обаме
В Иваново больному ребенку перелили кровь по решению суда
Толкалина и Кончаловский расстались
Ученые заявили об опасности вымирания умных людейБыть умным невыгодно в эволюционном плане — дети умных родителей будут оставлять меньше потомства
Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям
Материнство: ожидание и реальность
Похищенная в Оренбурге девочка звонила матери из багажника
Голый пассажир обвинил таксиста в надругательстве
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
США определились, кого нужно поставить президентом Украины – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
15Второй зимний Московский Велопарад
1135-летие герцогини Кембриджской
18Инаугурации прошлого
11:43 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии назвали основные нарушения при капремонте многоквартирных домов

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкортостане в 2016 году Региональный оператор провел капитальный ремонт в 1202 многоквартирных домах (годовой план — 1063 МКД), в которых проживают 192 тысячи человек, на сумму 2,69 млрд рублей.

Контролирующий орган — Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору, провел проверки в 1063 домах и выдал 478 предписаний об устранении нарушений. Чаще всего это была ненадлежащая комплектность проектно-сметной документации, нарушения при ремонте кровель, теплоизоляции трубопроводов, технологии окраски фасадов, захламленность после проведения работ. Как правило, недочеты сразу исправляются, отметил руководитель ведомства Ильдар Шафиков.

В минувшем году Госкомитет зарегистрировал 517 обращений граждан касательно программы капремонта. Более половины (65 процентов) являлись запросами, когда и какой именно ремонт планируется в конкретном доме. Качества проводимых работ касались 10 процентов обращений.

По данным республиканского Жилстройнадзора, ремонт водоснабжения и водоотведения был проведен в 381 МКД. Ремонт электроснабжения — в 119, теплоснабжения — в 41 доме. В четырех многоквартирных домах установлены коллективные приборы учета, лифты заменены в 25 МКД. Ремонт крыши проведен в 527, переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую — в 26. Ремонт фасада сделан в 140 домах, утепление фасада — в 41, ремонт подвала — в 1 доме. По два и более видов работ сделано в 103 МКД.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Постпред США при ООН обвинила Россию в подрыве мирового порядка
Омбудсмен сочла взвешенным решение ЕСПЧ о «законе Димы Яковлева»
Российский чемпион мира хочет выступать под нейтральным флагом
ФСБ готовит операторов к значительным расходам
Сбербанк и Alibaba договорились создать совместное предприятие
ФАС проверит цены в кафе в аэропортах
ЦРУ опубликовало 13 млн страниц архивных документов
Спорт
«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности Весной этого года на конвейер Ульяновского автозавода встанет новый развозной грузовичок полной массой 3,5 тонны
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Набрала вес: неузнаваемая Марго Робби в новой роли На фото, которые на днях появились в сети, звезда «Отряда самоубийц» выглядит набравшей вес и переставшей ухаживать за собой
Недвижимость
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Прокуроров обеспечат жильем
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь