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11:41 (мск), источник: УНИАН

Мировые торги: доллар укрепляется после падения до 7-недельного минимума

На мировых торгах в среду, 18 января, доллар укрепляется после падения до минимума семи недель к иене на фоне ожидания выступления главы ФРС Джанет Йеллен относительно денежно-кредитной политики США, передает Reuters.

Источник: УНИАН

Американская валюта укрепилась на 0,6 процента — до 113,30 иены после прохождения минимума семи недель на уровне 112,57 иены. Японская валюта укреплялась семь сессий подряд.

Индекс доллара, показывающий динамику валюты США к шести основным валютам, составил 100,640 пункта, прибавив 0,3 процента. Во вторник доллар упал до 100,26 пункта, самого низкого значения с 8 декабря.

Евро снизился на 0,28 процента — до $1,0683, накануне преодолев отметку $1,07195, являющуюся максимальным значением с 8 декабря.

В выступлении Йеллен в среду могут содержаться посылы по направлению монетарной политики США.

Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс сказал во вторник, что видит «веский повод» для трёх этапов повышения ставки в текущем году, даже без мер налогово-бюджетного стимулирования, однако если рост экономики ускорится, ФРС придётся ускорить темпы повышения ставок.

Член руководства ФРС Лэйл Брэйнард во вторник присоединилась к хору чиновников регулятора, предостерегающих, что углубление бюджетного дефицита может подстегнуть инфляцию.

Инвесторы, кроме того, ожидают выхода данных об индексе потребительских цен в США в среду.

Британский фунт упал на 0,7 процента — до $1,2330, показав накануне наибольший процентный рост с 1998 года, после того как британский премьер Тереза Мэй сказала, что Великобритания покинет единый рынок Евросоюза, когда выйдет из блока.

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