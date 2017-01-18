Мировые торги: доллар укрепляется после падения до 7-недельного минимума
На мировых торгах в среду, 18 января, доллар укрепляется после падения до минимума семи недель к иене на фоне ожидания выступления главы ФРС Джанет Йеллен относительно
На мировых торгах в среду, 18 января, доллар укрепляется после падения до минимума семи недель к иене на фоне ожидания выступления главы ФРС Джанет Йеллен относительно
Американская валюта укрепилась на 0,6 процента — до 113,30 иены после прохождения минимума семи недель на уровне 112,57 иены. Японская валюта укреплялась семь сессий подряд.
Индекс доллара, показывающий динамику валюты США к шести основным валютам, составил 100,640 пункта, прибавив 0,3 процента. Во вторник доллар упал до 100,26 пункта, самого низкого значения с 8 декабря.
Евро снизился на 0,28 процента — до $1,0683, накануне преодолев отметку $1,07195, являющуюся максимальным значением с 8 декабря.
В выступлении Йеллен в среду могут содержаться посылы по направлению монетарной политики США.
Глава ФРБ
Член руководства ФРС Лэйл Брэйнард во вторник присоединилась к хору чиновников регулятора, предостерегающих, что углубление бюджетного дефицита может подстегнуть инфляцию.
Инвесторы, кроме того, ожидают выхода данных об индексе потребительских цен в США в среду.
Британский фунт упал на 0,7 процента — до $1,2330, показав накануне наибольший процентный рост с 1998 года, после того как британский премьер Тереза Мэй сказала, что Великобритания покинет единый рынок Евросоюза, когда выйдет из блока.