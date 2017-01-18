АК «Сибирь» откроет пять новых рейсов из Новосибирска в регионы России

НОВОСИБИРСК, 18 января. /ТАСС/. Авиакомпания «Сибирь» (бренд S7) весной 2017 года откроет пять новых рейсов из Новосибирска по городам России, включая новое для себя направление — Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Полеты будут выполняться в рамках федеральной программы по обеспечению транспортной доступности регионов РФ при поддержке Новосибирской области, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Самолеты Embraer 170 будут базироваться в аэропорту Толмачево. Удачное расположение аэропорта Новосибирска позволяет нам наиболее эффективно соединять регионы, а пассажирам тратить меньше времени в пути, например, из городов Урала и Западной Сибири на Дальний Восток и в Среднюю Азию», — приводит пресс-служба слова коммерческого директора S7 Group Игоря Веретенникова.

С 1 апреля авиакомпания открывает рейсы в Сургут (ХМАО), со 2 апреля — в Горно-Алтайск (Республика Алтай), Нижневартовск (ХМАО) и новый в маршрутной сети S7 Ноябрьск (ЯНАО), а 3 апреля будет выполнен первый рейс из Новосибирска в Новый Уренгой (ЯНАО).

Веретенников отметил, что расписание составлено таким образом, чтобы пассажиры могли не только прилететь из Сургута, Ноябрьска, Горно-Алтайска и других городов в Новосибирск, но и с удобной стыковкой отправиться в другие регионы России, а также по популярным международным направлениям.

Самолеты рассчитаны на перевозку 76 пассажиров. S7 Airlines станет первым эксплуатантом самолетов Embraer 170-LR в России. Ожидается, что до конца 2017 года авиакомпания получит 17 таких лайнеров.

S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») входит в группу компаний S7 и является участником глобального авиационного альянса oneworld. Компания располагает двумя базовыми узлами в Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачево). Основным акционером ПАО (99,95%) является ЗАО «Группа компаний С7».