Знак «Продукты Приангарья» могут использовать ещё четыре предприятия
Ещё четыре сельхозтоваропроизводителя получили право на использование товарного знака «Продукты Приангарья».
Ещё четыре сельхозтоваропроизводителя получили право на использование товарного знака «Продукты Приангарья».
Об этом 18 января 2017 года сообщает
Напомним, ранее право на использование товарного знака получили 16 предприятий. С полным перечнем организаций и индивидуальных предприятий, получивших право использования товарного знака «Продукты Приангарья», можно ознакомиться на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области irkobl.ru/sites/agroline/.
«Предоставление права является независимым подтверждением качества продукции, произведенной в Иркутской области», — подчеркнул Александр Кириленко.
Напомним, товарный знак «Продукты Приангарья» присваивается организациям агропромышленного комплекса региона на основании договора с министерством сельского хозяйства Иркутской области. Обязательным условием для получения права является производство заявленной продукции на территории Иркутской области, производство должно осуществляться исключительно из отечественного сырья и (или) сырья, произведенного в странах Таможенного союза, а также соблюдение заявителем технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) в отношении заявленной продукции.
Право на использование товарного знака предоставляется на три года.