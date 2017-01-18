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12:03 (мск), источник: Baikal-info.ru

Знак «Продукты Приангарья» могут использовать ещё четыре предприятия

Ещё четыре сельхозтоваропроизводителя получили право на использование товарного знака «Продукты Приангарья».

Источник: РИА "Новости"

Об этом 18 января 2017 года сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на первого заместителя министра сельского хозяйства Иркутской области Александра Кириленко. Товарный знак на своих продуктах теперь могут поместить ООО «Кипрей» (минеральная вода «Аква Илим» и «Иван-чай ферментированный»), СССПК «Спектр» (мясо и мясосодержащие полуфабрикаты, молоко и молочная продукция), МУП Иркутска «Детская молочная кухня» (молоко козье пастеризованное), МУП «Комбинат питания города Иркутска» (полуфабрикаты из творога и полуфабрикаты мясные).

Напомним, ранее право на использование товарного знака получили 16 предприятий. С полным перечнем организаций и индивидуальных предприятий, получивших право использования товарного знака «Продукты Приангарья», можно ознакомиться на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области irkobl.ru/sites/agroline/.

«Предоставление права является независимым подтверждением качества продукции, произведенной в Иркутской области», — подчеркнул Александр Кириленко.

Напомним, товарный знак «Продукты Приангарья» присваивается организациям агропромышленного комплекса региона на основании договора с министерством сельского хозяйства Иркутской области. Обязательным условием для получения права является производство заявленной продукции на территории Иркутской области, производство должно осуществляться исключительно из отечественного сырья и (или) сырья, произведенного в странах Таможенного союза, а также соблюдение заявителем технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) в отношении заявленной продукции.

Право на использование товарного знака предоставляется на три года.

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