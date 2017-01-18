Педагоги Омской области будут получать компенсацию за оплату коммуналки

Сельским педагогам и работникам образовательных организаций, вышедшим на пенсию, будет предоставляться ежемесячная денежная выплата за жилищно-коммунальные услуги размером 2 300 рублей. Решение о компенсациях было принято в правительстве Омской области.

Как отметили в региональном Минтруда, введение выплаты позволит сделать порядок расчета более доступным и понятным жителям области, исключить ежегодное обращение за льготами на твердое топливо, а также уменьшить количество обращений в многофункциональные центры для перерасчета размера льгот оп оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер компенсации почти в 2 раза больше поддержки по оплате ЖКУ для сельских педагогов, установленной федеральным законодательством — она составляет 1 200 рублей. По данным Министерства труда и социального развития Омской области, льготную выплату будут предоставлять 23 340 жителям региона.

Примечательно, что до 1 января 2017 года жители области, проживающие совместно и которым положена льгота по оплате коммуналки, компенсации начислялись при условии, что суммарная расчетная площадь жилого помещения, на которую производится расчет льгот, не может превышать занимаемую общую площадь жилого пространства.

Начиная с января текущего года, ежемесячная компенсация предоставлена каждому педагогу на пенсии вне зависимости от условий их совместного или раздельного проживания. Также, те педагоги на пенсии, которые проживают с льготниками по другим категориям (ветераны труда, инвалиды и так далее), получат льготы полностью за весь набор потребляемой коммуналки.