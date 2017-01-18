Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваш ипотечный банк перестал существовать?
Курение в России и в мире: от чего нас хочет спасти Минздрав
Эксперты заявили о событии, способном резко сказаться на долларе
Певица Натали скрывает беременность
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
Ученые заявили об опасности вымирания умных людейБыть умным невыгодно в эволюционном плане — дети умных родителей будут оставлять меньше потомства
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
В Иваново больному ребенку перелили кровь по решению суда
Похищенная в Оренбурге девочка звонила матери из багажника
Голый пассажир обвинил таксиста в надругательстве
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
США определились, кого нужно поставить президентом Украины – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
15Второй зимний Московский Велопарад
1135-летие герцогини Кембриджской
18Инаугурации прошлого
11:56 (мск), источник: Om1.ru

Педагоги Омской области будут получать компенсацию за оплату коммуналки

23 тысячам сельских педагогов каждый месяц будут компенсировать оплату жилищно-коммунальных услуг, начиная с января 2017 года. Соответствующее решение было принято правительством Омской области.

Источник: РИА "Новости"

Сельским педагогам и работникам образовательных организаций, вышедшим на пенсию, будет предоставляться ежемесячная денежная выплата за жилищно-коммунальные услуги размером 2 300 рублей. Решение о компенсациях было принято в правительстве Омской области.

Как отметили в региональном Минтруда, введение выплаты позволит сделать порядок расчета более доступным и понятным жителям области, исключить ежегодное обращение за льготами на твердое топливо, а также уменьшить количество обращений в многофункциональные центры для перерасчета размера льгот оп оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер компенсации почти в 2 раза больше поддержки по оплате ЖКУ для сельских педагогов, установленной федеральным законодательством — она составляет 1 200 рублей. По данным Министерства труда и социального развития Омской области, льготную выплату будут предоставлять 23 340 жителям региона.

Примечательно, что до 1 января 2017 года жители области, проживающие совместно и которым положена льгота по оплате коммуналки, компенсации начислялись при условии, что суммарная расчетная площадь жилого помещения, на которую производится расчет льгот, не может превышать занимаемую общую площадь жилого пространства.

Начиная с января текущего года, ежемесячная компенсация предоставлена каждому педагогу на пенсии вне зависимости от условий их совместного или раздельного проживания. Также, те педагоги на пенсии, которые проживают с льготниками по другим категориям (ветераны труда, инвалиды и так далее), получат льготы полностью за весь набор потребляемой коммуналки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Омске заключённые сняли пластилиновый мультфильм про инопланетян, убирающих снег, и Деда Мороза – лесника
Постпред США при ООН обвинила Россию в подрыве мирового порядка
Омбудсмен сочла взвешенным решение ЕСПЧ о «законе Димы Яковлева»
Российский чемпион мира хочет выступать под нейтральным флагом
ФСБ готовит операторов к значительным расходам
Сбербанк и Alibaba договорились создать совместное предприятие
ФАС проверит цены в кафе в аэропортах
ЦРУ опубликовало 13 млн страниц архивных документов
Спорт
«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности Весной этого года на конвейер Ульяновского автозавода встанет новый развозной грузовичок полной массой 3,5 тонны
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Набрала вес: неузнаваемая Марго Робби в новой роли На фото, которые на днях появились в сети, звезда «Отряда самоубийц» выглядит набравшей вес и переставшей ухаживать за собой
Недвижимость
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Росреестр прекратил электронную выдачу документов
7 недостатков интерьера, которые можно легко исправить
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь