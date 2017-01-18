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13:29 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде чиновники почти три года отказываются признать аварийными пять многоквартирных домов

В Волгограде суд заставляет чиновников исполнить свои обязанности.

Источник: РИАЦ

Тракторозаводский районный суд Волгограда полностью удовлетворил иск районного прокурора и обязал межведомственную комиссию при райадминистрации исполнить требования предписаний инспекции госжилнадзора. А именно: признать аварийными и подлежащими сносу или реконструкции пять многоквартирных домов.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе районного суда, эти пять домов, расположенные на улицах Академика Бардина, Героев Шипки, Лодыгина и в переулке Фабричном, были обследованы инспекцией еще в 2014 году. Было установлено, что проживание в них может представлять угрозу здоровью и жизни жильцов. Тогда же инспекция предложила райадминистрации, рассмотреть вопрос о пригодности (непригодности) указанных домов к эксплуатации и вынести соответствующее решение.

Не прошло и полгода, как межведомственная комиссия сообщила, что вопрос рассмотрела и нашла дома вполне пригодными для проживания. В инспекции удивились, снова пошли проверять состояние домов, убедились, что оно стало еще неприглядней и опасней для людей, и выдали комиссии предписание, в котором уже прямо говорилось: до 9 октября 2015 года признать дома аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в соответствии с действующим законодательством.

Однако члены комиссии, похоже, тоже сдаваться не собирались. И вместо того, чтобы выполнить свои прямые обязанности, отправились в суд, доказывать, что предписания вынесены незаконно, и должны быть отменены. Но Центральный суд в апреле прошлого года все их требования отверг. Тем не менее, комиссия попытала счастья еще и в областном суде, где, спустя два месяца, также получила отказ.

И еще пять месяцев прошло, но комиссия так и не ударила палец о палец. Тогда вмешался прокурор Тракторозаводского района, обратившийся с иском в райсуд. Только что вынесено судебное решение о том, что длительное неисполнение предписаний также влечет за собой угрозу жизни и здоровью граждан.

С начала процедуры прошло почти три года. Дома разваливаются. Их жители в течение всего этого времени каждый день с опаской поглядывают на корявые стены своих жилищ. Сколько им еще придется ждать, никто не знает.

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