СК начал проверку инцидента с инвалидом в красноярском ночном клубе
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Следователи Красноярского края организовали проверку по факту запрета на посещение бара
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Следователи Красноярского края организовали проверку по факту запрета на посещение бара
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Следователи Красноярского края организовали проверку по факту запрета на посещение бара
Ранее сообщалось о том, что полиция разбирается в обстоятельствах инцидента в ночном клубе в Красноярске, куда якобы не пустили женщину в инвалидной коляске. СМИ со ссылкой на слова
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю начата доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.