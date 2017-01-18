СК начал проверку инцидента с инвалидом в красноярском ночном клубе

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Следователи Красноярского края организовали проверку по факту запрета на посещение бара девушке-инвалиду, сообщает пресс-служба регионального ГСУСК России.

Ранее сообщалось о том, что полиция разбирается в обстоятельствах инцидента в ночном клубе в Красноярске, куда якобы не пустили женщину в инвалидной коляске. СМИ со ссылкой на слова девушки-инвалида писали, что охрана не пустила ее под предлогом того, что в случае драки находиться в клубе в коляске может быть опасно. К делу также подключился Роспотребнадзор после обращения, поступившего в ведомство от девушки, которую не пустили в клуб.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю начата доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.