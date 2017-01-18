ФАС проверит цены в кафе в аэропортах

Мы действительно установили границы рынка, поскольку есть такая закрытая зона, как граница аэропорта. И поэтому эти компании являются монопольными или, если там 3−4 кафе, то они часто занимают доминирующее положение. И мы их оштрафовали в свое время. Может, мы ослабили эту работу. Спасибо за совет. Мы займемся сейчас этим с удовольствием снова.

Игорь Артемьев Глава Федеральной антимонопольной службы