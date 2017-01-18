ФАС проверит цены в кафе в аэропортах
ФАС осуществит проверку цен в кафе в аэропортах, пообещал глава антимонопольной службы Игорь Артемьев в ходе выступления в Совете Федерации.
ФАС осуществит проверку цен в кафе в аэропортах, пообещал глава антимонопольной службы Игорь Артемьев в ходе выступления в Совете Федерации.
Один из сенаторов обратил внимание Артемьева на то, что в аэропортах стоимость воды и чая в несколько раз выше, чем в железнодорожном транспорте.
Мы действительно установили границы рынка, поскольку есть такая закрытая зона, как граница аэропорта. И поэтому эти компании являются монопольными или, если там 3−4 кафе, то они часто занимают доминирующее положение. И мы их оштрафовали в свое время. Может, мы ослабили эту работу. Спасибо за совет. Мы займемся сейчас этим с удовольствием снова.
По информации Артемьева, последняя соответствующая проверка была проведена в аэропорте Шереметьево около четырех лет назад.
Как правило напитки, спиртное, закуски бесплатны. Оплачивается только сам зал в районе 25$ с человека, очень удобно.