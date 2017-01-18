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11:58 (мск), источник: RNS

ФАС проверит цены в кафе в аэропортах

ФАС осуществит проверку цен в кафе в аэропортах, пообещал глава антимонопольной службы Игорь Артемьев в ходе выступления в Совете Федерации.

Источник: РИА "Новости"

Один из сенаторов обратил внимание Артемьева на то, что в аэропортах стоимость воды и чая в несколько раз выше, чем в железнодорожном транспорте.

Мы действительно установили границы рынка, поскольку есть такая закрытая зона, как граница аэропорта. И поэтому эти компании являются монопольными или, если там 3−4 кафе, то они часто занимают доминирующее положение. И мы их оштрафовали в свое время. Может, мы ослабили эту работу. Спасибо за совет. Мы займемся сейчас этим с удовольствием снова.
Игорь АртемьевГлава Федеральной антимонопольной службы

По информации Артемьева, последняя соответствующая проверка была проведена в аэропорте Шереметьево около четырех лет назад.

Комментарии
5
Савельев Олег
Пусть проверят рестораны РЖД !!! Где помимо заоблачных цен - высосанных из пальца , еще и официантки попрошайки ! То купи им вина (бокал вина 700 рублей) , то купи им пива . Такое ощущение , что вагоны-рестораны РЖД до сих пор застряли в 90-х годах . Такого попрошайничества я ни где не видел !!!
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Дмитрий Левин
Много летаю, пользуюсь исключительно VIP и/или Бизнес залами.
Как правило напитки, спиртное, закуски бесплатны. Оплачивается только сам зал в районе 25$ с человека, очень удобно.
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марина пузанова
а чего только аэропорты пора взяться за сетевые магазины ЛЕНТА ПЕРЕКРЕСТОК ОКЕЙ ДИКСИ И ТД . Этикеточки наклеили на просроченный продукт перефасовали под свою марку КРАСНАЯ ЦЕНА АКЦИЯ народ все съест .Накрутки такие же под 100% , а , то и выше
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