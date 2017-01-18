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13:41 (мск), источник: ТАСС

Ростех подтвердил планы перенести авиасалон МАКС-2017 с августа на июль

Как ранее сообщила газета «Известия», такое решение принято, чтобы позволить авиастроителям лучше подготовиться в форуму «Армия-2017».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Тринадцатый Международный авиационно-космический салон (МАКС-2017) планируется перенести с августа этого года на июль, подтвердили в среду ТАСС в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Ранее о переносе авиасалона сообщила газета «Известия». По данным издания, такое решение было принято, чтобы позволить авиастроителям лучше подготовиться к военно-техническому форуму «Армия-2017», который планируется провести с 22 по 27 августа.

«МАКС планируется перенести с августа на июль», — подтвердили в Ростехе.

Авиасалон проходит один раз в два года в подмосковном Жуковском.

Ранее планировалось провести МАКС-2017 с 15 по 20 августа.
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