Ростех подтвердил планы перенести авиасалон МАКС-2017 с августа на июль
Как ранее сообщила газета «Известия», такое решение принято, чтобы позволить авиастроителям лучше подготовиться в форуму «Армия-2017».
Как ранее сообщила газета «Известия», такое решение принято, чтобы позволить авиастроителям лучше подготовиться в форуму «Армия-2017».
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Тринадцатый Международный
Ранее о переносе авиасалона сообщила газета «Известия». По данным издания, такое решение было принято, чтобы позволить авиастроителям лучше подготовиться к
«МАКС планируется перенести с августа на июль», — подтвердили в Ростехе.
Авиасалон проходит один раз в два года в подмосковном Жуковском.
Ранее планировалось провести МАКС-2017 с 15 по 20 августа.