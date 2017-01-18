Ростех подтвердил планы перенести авиасалон МАКС-2017 с августа на июль

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Тринадцатый Международный авиационно-космический салон (МАКС-2017) планируется перенести с августа этого года на июль, подтвердили в среду ТАСС в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Ранее о переносе авиасалона сообщила газета «Известия». По данным издания, такое решение было принято, чтобы позволить авиастроителям лучше подготовиться к военно-техническому форуму «Армия-2017», который планируется провести с 22 по 27 августа.

«МАКС планируется перенести с августа на июль», — подтвердили в Ростехе.

Авиасалон проходит один раз в два года в подмосковном Жуковском.