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12:11 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Свыше 2 тысяч незаконных построек выявили энергетики в Приморье

ДРСК проводит системную работу по устранению нелегальных объектов в охранных зонах ЛЭП.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 января, PrimaMedia.

Работу по выявлению и устранению нарушений в охранных зонах линий электропередачи проводят энергетики Дальневосточной распределительной сетевой компании. Работа проводится во всех филиалах АО «ДРСК» на территории Амурской области, Хабаровского края, Приморья, южной части Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной области и носит постоянный характер, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

По итогам 4 квартала 2016 года специалисты ДРСК в пяти филиалах зафиксировали 2,2 тысячи незаконных объектов строительства, в 75% случаев собственники определены, энергетики провели работу по устранению нарушений.

Наиболее сложная ситуация с незаконно размещенными объектами в охранных зонах ЛЭП фиксируется в приморском филиале ДРСК. Это обусловлено условиями плотной городской застройкой Владивостока. Энергетики проводят совместные выездные проверки с прокуратурой Владивостока. В ряде случаев уже имеется судебное решение, переданное судебным приставам на исполнение. Широкое применение судебной практики в отношении нарушителей охранных зон дает ощутимые результаты и применяется по всем территориям.

Во всех филиалах над устранением нарушений энергетики работают совместно с государственными органами: инициируются проверки надзорных органов, направляются запросы в региональные управления Ростехнадзора и в администрации муниципальных образований, а также прокуратуру. В результате в отношении собственников возбуждаются административные дела, в суд отправляются иски об освобождении земельного участка в границах охранной зоны и сносе незаконных объектов. Как показывает практика, после направления уведомлений, большая часть спорных вопросов решаются по инициативе самих нарушителей охранных зон.

«Благодаря ежегодной и планомерной работе по борьбе с незаконными постройками, специалистам ДРСК удается предотвращать и контролировать появление новых объектов. Незаконно размещенные гаражи, автостоянки, автомастерские, магазины в зоне ЛЭП препятствуют доступу обслуживающего персонала к энергооборудованию и оперативному производству аварийно-восстановительных работ, — рассказывает главный инженер ДРСК Александр Михалев. — От сознательности населения напрямую зависит безопасность жизни и здоровья окружающих и их имущества, а также качество получаемой потребителями электроэнергии.

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