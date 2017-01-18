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12:12 (мск), источник: АиФ Прикамье

Средняя зарплата прикамцев выросла до 29,8 тысяч рублей

Больше всех получают в банках, меньше — жители сёл.

Источник: Reuters

Пермьстат подсчитал, сколько в среднем заработали жители края в 2016 году, проанализировав данные с января по ноябрь.

По данным специалистов, средняя зарплата в регионе — 29,8 тысяч рублей в месяц. По сравнению с тем же периодом предыдущего года она выросла на 6,8%, однако её реальный уровень (соотношение заработка и того, что на него можно купить) снизился на 0,9%.

В ноябре прошлого года больше всех традиционно заработали финансисты — 49,6 тысяч рублей в месяц. На втором месте специалисты, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Их заработок — 43,7 тысяч рублей в месяц. На третьем те, кто трудится в сфере государственного управления, страхования и обеспечения военной безопасности. Они получают 38,1 тысячу рублей в месяц.

Самая низкая зарплата — 15, 8 тысяч рублей — в сфере сельского хозяйства, охоты и в лесной отрасли.

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