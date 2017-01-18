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12:14 (мск), источник: NewsKo

КРПК вернёт в краевой бюджет 249,9 млн рублей

Комитет законодательного собрания Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам заслушал информацию о возврате в региональный бюджет 249,9 млн руб., ранее выделенных АО «Корпорация развития Пермского края».

По словам министра промышленности предпринимательства и торговли Алексея Чибисова, в 2015 году бюджет края получил возврат в размере 100 млн руб., оставшиеся деньги должны были поступить в декабре 2016 года. Тем не менее, эти средства в бюджет перечислены не были, так как инвестиционный совет при губернаторе принял решение использовать их иначе — в реализации проекта «индустриальный парк «Парма».

Министр попросил депутатов снять вопрос с контроля законодательного собрания, но депутаты заметили, что предыдущим созывом было принято постановление о возврате данной суммы в бюджет края. Поскольку правительством постановление фактически не исполнено, решение предложили вынести на пленарное заседание, предварительно проанализировав ситуацию.

«Компетенций комитета в этом вопросе явно не достаточно. Нам надо пройти этот путь сначала: собрать все принятые нами постановления, подготовить аналитическую записку на имя губернатора, и выносить этот вопрос на пленарку с учетом внесения изменений в бюджет», — предложил депутат краевого парламента Юрий Борисовец.

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