Налог при продаже квартиры казахстанцы будут платить с 2020 года
Казахстанцы будут платить налог в 10% при продаже квартиры, находящейся в собственности более года, начиная с 1 января 2020 года, сообщает Zakon.kz.
Казахстанцы будут платить налог в 10% при продаже квартиры, находящейся в собственности более года, начиная с 1 января 2020 года, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщил председатель Комитета государственных доходов МФ РК Ардак Тенгебаев, отвечая на соответствующий вопрос, заданный ему на сайте ведомства.
«Изменения в статьи 180−1, 180−2 Налогового кодекса вводятся в действие с
При этом отмечается, что если физическое лицо реализует имущество, находящееся на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности, то возникает имущественный доход.
«При возникновении такого дохода физическому лицу необходимо представить декларацию по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) в срок не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором получен такой доход, и уплатить индивидуальный подоходный налог в размере 10% от такого дохода не позднее 10 апреля», — отметил А. Тенгебаев.