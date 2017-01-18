ГКИ: чеки «Имущество» бывших белорусов не пропали

Обмен чеков «Имущество» на акции предприятий будет осуществляться в Беларуси до 20 июня 2019 года, нового продления этого срока, скорей всего, не будет.

«Безвозмездная приватизация проводится только для граждан Беларуси, но чеки “Имущество”, которые находятся у бывшего гражданина республики, утратившего гражданство, не пропали. Их можно использовать и подарить близкому родственнику. Можно выдать доверенности лицу, которому ты доверяешь, чтобы он обменял их на акции», — сообщила Корниевич на пресс-конференции в МПЦ Sputnik.

По данным ГКИ, на 1 января 2017 года в Беларуси чеки «Имущество» можно обменять на акции 91 ОАО. Госкомимуществом с 10 января 2017 года дополнительно было направлено для обмена на именные приватизационные чеки «Имущество» акции 13 ОАО с долей государства.

Корниевич напомнила, что для обмена на акции можно использовать чеки «Имущество», которые были получены гражданином по личной имущественной квоте, а также чеки, которые были переданы ему по наследству или подарены близкими родственниками, но не более 250 чеков суммарно.

«Лучший вариант — подарить близкому родственнику, который может их обменять на акции. Круг родственников определен законодательством», — подчеркнула Корниевич.

По ее словам, чтобы использовать чеки близких родственников, надо с этим родственником подойти в отделение Беларусбанка, чтобы он перечислил свои чеки на счет близкого человека. «Затем тот, кто получил, пишет заявление о том, что он намерен использовать свои чеки и чеки близкого родственника. Документы о подтверждении родства в Беларусбанке не требуются», — сказала Корниевич.