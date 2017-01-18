«Нафтогаз» отказался заплатить $5,3 млрд «Газпрому» по правилу «бери или плати»

Москва. 18 января. INTERFAX.RU — НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил получение от ПАО «Газпром» счета на $5,3 млрд за газ, компания не намерена его оплачивать до решения Стокгольмского арбитража, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе госхолдинга.

«В обосновании к счету “Газпром” ссылается на норму “бери или плати”. “Нафтогаз” не планирует оплачивать этот счет до принятия решения арбитражным трибуналом вопроса, должно применяться положения контракта “бери или плати” в рамках существующего арбитражного спора», — отметили в НАК.

В «Нафтогазе» сообщили, что на протяжении 2016 года компания неоднократно заявляла о своей готовности приобрести природный газ у «Газпрома» на условиях, которые применялись к закупкам газа у этого поставщика в 2014 и 2015 годах, с подписанием соответствующих дополнений к контракту.