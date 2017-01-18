«Нафтогаз» отказался заплатить $5,3 млрд «Газпрому» по правилу «бери или плати»
«Газпром» обратился в Стокгольмский арбитраж для взыскания счета.
«Газпром» обратился в Стокгольмский арбитраж для взыскания счета.
Москва. 18 января. INTERFAX.RU — НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил получение от ПАО «Газпром» счета на $5,3 млрд за газ, компания не намерена его оплачивать до решения Стокгольмского арбитража, сообщили агентству «Интерфакс» в
«В обосновании к счету “Газпром” ссылается на норму “бери или плати”. “Нафтогаз” не планирует оплачивать этот счет до принятия решения арбитражным трибуналом вопроса, должно применяться положения контракта “бери или плати” в рамках существующего арбитражного спора», — отметили в НАК.
В «Нафтогазе» сообщили, что на протяжении 2016 года компания неоднократно заявляла о своей готовности приобрести природный газ у «Газпрома» на условиях, которые применялись к закупкам газа у этого поставщика в 2014 и 2015 годах, с подписанием соответствующих дополнений к контракту.
«Газпром» отказался от подписания таких дополнений в 2016 году, не аргументируя свой отказ, что дает дополнительные основания утверждать о необоснованности требований «Газпрома», — добавили в НАК.
Как сообщалось, «Газпром» 17 января 2017 года уведомил, что компания выставила «Нафтогазу Украины» за 2016 год счет на сумму $5,3 млрд за невыборку газа во
В первом квартале 2016 года условие «бери или плати» не применялось для «Нафтогаза Украины» в соответствии с трехсторонним «зимним пакетом».
«Газпром» в июне 2014 года обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с «Нафтогаза» долга за поставленный в 2013 и 2014 годах газ. Со своей стороны «Нафтогаз» обратился с иском о ретроактивном изменении цены и возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Суд объединил оба иска.
На данный момент требования «Газпрома» по иску составляют $31,75 млрд.
Требования «Нафтогаза» по контракту на поставку газа составляют $18,1 млрд, в частности, $14,2 млрд относится к вопросу цен на газ, закупленный Украиной в период с 20 мая 2011 года по октябрь 2015 года.
Вынесение решения арбитрами по контракту на поставку газа планируется в конце марта 2017 года.