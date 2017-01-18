В Екатеринбурге начнут проектировать трамвайную ветку до Академического

В январе 2017 года в Екатеринбурге найдут подрядчика для проектирования трамвайной ветки до Академического. Как говорится в годовом плане закупок группы компаний «Кортрос», на разработку документа уйдет около 25 миллионов рублей.

Еще в 5 миллионов рублей обойдутся комплексные инженерные изыскания перед проектированием. Затраты на государственную экспертизу составят также 5 миллионов рублей, передает «Уралинформбюро».

Помимо трамвайной ветки, разгрузить дорогу из центра до Академического поможет и новая развязка на Вильгельма де Геннина — Серафимы Дерябиной.

На инженерные изыскания по ней запланировано 5,2 миллиона рублей, подготовка проекта оценивается в 4 миллиона.