В Екатеринбурге начнут проектировать трамвайную ветку до Академического
На это уйдет 25 миллионов.
На это уйдет 25 миллионов.
В январе 2017 года в Екатеринбурге найдут подрядчика для проектирования трамвайной ветки до Академического. Как говорится в годовом плане закупок группы компаний «Кортрос», на разработку документа уйдет около 25 миллионов рублей.
Еще в 5 миллионов рублей обойдутся комплексные инженерные изыскания перед проектированием. Затраты на государственную экспертизу составят также 5 миллионов рублей, передает «Уралинформбюро».
Помимо трамвайной ветки, разгрузить дорогу из центра до Академического поможет и новая развязка на Вильгельма де Геннина — Серафимы Дерябиной.
На инженерные изыскания по ней запланировано 5,2 миллиона рублей, подготовка проекта оценивается в 4 миллиона.