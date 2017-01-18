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12:29 (мск), источник: Om1.ru

Пограничники задержали на границе Омской области 200 кг филе утки из Китая

Специалисты Россельхознадзора поместили мясо без документов на ответственное хранение в холодильную камеру в Черлаке.

Сегодня, 18 января, сотрудники пограничного управления и омского Россельхознадзора задержали на пропускном пункте в Черлакском районе автобус из Казахстана. Водитель автобуса вёз в багажном отсеке 200 кг мяса — филе утки из Китая.

У водителя не оказалось ветеринарных документов, подтверждающих качество утятины. Кроме того, на сегодняшний момент ввоз мяса из Китая в Россию запрещён по соображениям карантина. Сейчас в Поднебесной среди сельскохозяйственных животных наблюдается вспышка инфекций.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Омской области, водителя автобуса привлекли к ответственности. Мясо пока поместили на ответственное хранение в холодильную камеру. Контролировать хранение будет государственная ветеринарная служба Черлакского района. Позже региональное управление Россельхознадзора должно будет принять решение, что делать с китайской утятиной.

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