В Волгоградской области стало на пять управкомпаний больше

Как сообщает региональная инспекция Госжилнадзора, список лицензиатов пополнили: ООО «Светлоярское жилищно-эксплуатационное управление № 1» (р.п. Светлый Яр), ООО «УК Жилищное хозяйство» (подразделение в г. Фролово), ООО «СИГМА-ЮГ» (г. Волгоград), ООО «Управляющая компания лидер» (г. Петров Вал), ООО «Вертикаль» (г. Урюпинск).

Всего на сегодняшний день на территории Волгоградской области лицензии на управление многоквартирными домами имеют 254 организации. Из них 167 осуществляют данное право, остальные лицензиаты в управлении домов не имеют.

— Выдача лицензий на территории региона производится по мере поступления заявок в лицензионную комиссию. Перед заседанием лицензионной комиссии проводится проверка соискателя на соответствие его лицензионным требованиям. И только после этого комиссия принимает решение о выдаче разрешительного документа очередной УК, — отметили в инспекции Госжилнадзора.

Получить лицензию несложно, но также легко её лишиться. Так, в Волгоградской области свое право управлять домами потеряли уже две организации: ООО «ПаласмСтройДом» и ООО «МДМ-КомСервис». Они систематически нарушали лицензионные требования при управлении многоквартирными домами, и не исполняли предписания органа жилищного надзора, что было доказано в судебном порядке.