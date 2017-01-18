В Волгоградской области стало на пять управкомпаний больше
На очередном заседании комиссии Волгоградской области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами принято решение о выдаче лицензий 5 управляющим компаниям.
На очередном заседании комиссии Волгоградской области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами принято решение о выдаче лицензий 5 управляющим компаниям.
Как сообщает региональная инспекция Госжилнадзора, список лицензиатов пополнили: ООО «Светлоярское
Всего на сегодняшний день на территории Волгоградской области лицензии на управление многоквартирными домами имеют 254 организации. Из них 167 осуществляют данное право, остальные лицензиаты в управлении домов не имеют.
— Выдача лицензий на территории региона производится по мере поступления заявок в лицензионную комиссию. Перед заседанием лицензионной комиссии проводится проверка соискателя на соответствие его лицензионным требованиям. И только после этого комиссия принимает решение о выдаче разрешительного документа очередной УК, — отметили в инспекции Госжилнадзора.
Получить лицензию несложно, но также легко её лишиться. Так, в Волгоградской области свое право управлять домами потеряли уже две организации: ООО «ПаласмСтройДом» и ООО «МДМ-КомСервис». Они систематически нарушали лицензионные требования при управлении многоквартирными домами, и не исполняли предписания органа жилищного надзора, что было доказано в судебном порядке.