Зарплаты сотрудникам Финполиции хотят установить в размере от 16 до 64 тысяч гривень

В частности, предполагается, что глава Финполиции будет получать около 64 тысяч гривень в месяц. Минимальная зарплата в ФП будет составлять 16 тысяч гривень. Кроме того, законопроектом предполагается ежемесячная доплата за выслугу лет, за доступ к государственной тайне и за знание иностранных языков.

«При этом средняя зарплата налогового милиционера в первом полугодии 2015 года составляла 4,7 тысячи гривень. Данных за 2016 год Минфин не предоставляет», — говорится в материале.

Необходимость установления высоких зарплат в Минфине объясняют тем, что сотрудники, имеющие развитые аналитические способности и ориентирующиеся в экономическо-финансовых вопросах, как правило, высокооплачиваемые и работают в лучших аудиторских и консалтинговых компаниях.

Следовательно, чтобы привлечь их на работу в госорган, потребуется предложить им конкурентное вознаграждение.