Сочи сокращает финансирование олимпийских объектов в Имеретинской низменности

Программа, рассчитанная на период с 2016 по 2021 годы, была утверждена главой Сочи Анатолием Пахомовым в январе 2016 года с объемом финансирования 4,3 млрд руб., обновленная редакция муниципальной программы рассчитана на 2,3 млрд руб., из которых краевой бюджет должен выделить 1,3 млрд руб. и 1,1 млрд руб.— бюджет Сочи.

Средства предполагается направить на содержание объектов водохозяйственного комплекса, автомобильных дорог, полигона ТБО в Адлере. На поддержание работы Олимпийского парка и создание условий для массового отдыха будет выделено 1,3 млрд руб., планируемое число посетителей парка — 1,9 млн человек в год.