ФАС уличила аэропорт «Толмачево» в двойных сборах с грузовых компаний
В ведомстве рассказали о планах возбудить административное дело, заявили в
В ведомстве рассказали о планах возбудить административное дело, заявили в
ФАС уличила аэропорт «Толмачево» в двойных сборах с грузовых компаний, об этом сообщается на сайте антимонопольного ведомства.
Аэропорт был признан нарушителем закона «О защите конкуренции». ФАС нашла дублирующие друг друга процедуры при работе с опасными грузами на складах.
«Как отметила заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Н. П. Камнева, за указанное нарушение антимонопольного законодательства предусмотрена административная ответственность. В ближайшее время материалы дела будут переданы должностному лицу Новосибирского УФАС России для возбуждения административного производства», — говорится в сообщении