ФАС уличила аэропорт «Толмачево» в двойных сборах с грузовых компаний, об этом сообщается на сайте антимонопольного ведомства.

Аэропорт был признан нарушителем закона «О защите конкуренции». ФАС нашла дублирующие друг друга процедуры при работе с опасными грузами на складах.