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13:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

ФАС уличила аэропорт «Толмачево» в двойных сборах с грузовых компаний

В ведомстве рассказали о планах возбудить административное дело, заявили в пресс-службе.

ФАС уличила аэропорт «Толмачево» в двойных сборах с грузовых компаний, об этом сообщается на сайте антимонопольного ведомства.

Аэропорт был признан нарушителем закона «О защите конкуренции». ФАС нашла дублирующие друг друга процедуры при работе с опасными грузами на складах.

«Как отметила заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Н. П. Камнева, за указанное нарушение антимонопольного законодательства предусмотрена административная ответственность. В ближайшее время материалы дела будут переданы должностному лицу Новосибирского УФАС России для возбуждения административного производства», — говорится в сообщении пресс-службы.

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