Федералы расщедрились и выделили почти 8 миллионов на театры Омской области

В частности, омский регион получит на реализацию данных проектов около 9,5 миллионов рублей. Размер субсидии на поддержку творческой деятельности театров в городах с численностью до 300 тысяч человек составит 7 млн 838 тысяч рублей. Финансирование будет направлено в Северный драматический театр имени М. А. Ульянова и Калачинский театр кукол «Сказка».

В тарском театре деньги планируется потратить на новые постановки и гастрольную деятельность, в «Сказке» — на обновление материально-технической базы.

Напомним, поддержка театров в малых городах, а также благоустройство мест массового отдыха — новые проекты партии «Единая Россия», которые были представлены Дмитрием Медведевым в ноябре 2016 года.