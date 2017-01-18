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12:58 (мск), источник: СуперОмск

Федералы расщедрились и выделили почти 8 миллионов на театры Омской области

Накануне, 16 января, в Доме правительства РФ прошло очередное заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. В результате обсуждения были утверждены размеры субсидий по данным направлениям.

Источник: Reuters

В частности, омский регион получит на реализацию данных проектов около 9,5 миллионов рублей. Размер субсидии на поддержку творческой деятельности театров в городах с численностью до 300 тысяч человек составит 7 млн 838 тысяч рублей. Финансирование будет направлено в Северный драматический театр имени М. А. Ульянова и Калачинский театр кукол «Сказка».

В тарском театре деньги планируется потратить на новые постановки и гастрольную деятельность, в «Сказке» — на обновление материально-технической базы.

Напомним, поддержка театров в малых городах, а также благоустройство мест массового отдыха — новые проекты партии «Единая Россия», которые были представлены Дмитрием Медведевым в ноябре 2016 года.

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