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12:43 (мск), источник: РИА Крым

Крымчане начнут платить налоги на землю и недвижимость с 2018 года — УФНС

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости (Крым). Уплату налога на недвижимость и земельные участки в Республике Крым планируют ввести в 2018 году. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РК Роман Наздрачев.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, на сегодняшний день работа по кадастровой оценке недвижимости в Республике продолжается.

«На сегодняшний день пока рано говорить о налогообложении имущества физических лиц в Крыму. Оно будет не раньше 2018 года. То есть в этом году жители полуострова не будут платить ни земельный налог, ни налог на имущество. Надеюсь, что в этом году эта работа завершится, мы получим полную базу данных, и уже со следующего года жители Крыма будут исправно платить имущественные налоги», — отметил Наздрачев.

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