Крымчане начнут платить налоги на землю и недвижимость с 2018 года — УФНС

По его словам, на сегодняшний день работа по кадастровой оценке недвижимости в Республике продолжается.

«На сегодняшний день пока рано говорить о налогообложении имущества физических лиц в Крыму. Оно будет не раньше 2018 года. То есть в этом году жители полуострова не будут платить ни земельный налог, ни налог на имущество. Надеюсь, что в этом году эта работа завершится, мы получим полную базу данных, и уже со следующего года жители Крыма будут исправно платить имущественные налоги», — отметил Наздрачев.