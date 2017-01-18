Воронежцам вернули 8 млн рублей, переплаченных за услуги ЖКХ
Такая сумма набралась по итогам 2016 года.
Такая сумма набралась по итогам 2016 года.
Многие жители Воронежа жалуются, что переплачивают за услуги ЖКХ. Такие обращения регулярно поступают в управление муниципального жилищного контроля мэрии.
«Итогом работы управления за 2016 год стал перерасчет за коммунальные услуги на сумму более 8 млн рублей», — сообщили в
Специалисты проверяют, законно ли начислены суммы. Если находят нарушения, то помогают жильцам вернуть деньги. Так, за прошедшую неделю прошло 35 внеплановых проверок.
Оценивали ситуацию в доме № 54 на Лизюкова, в доме № 125 на улице Хользунова и на улице Новосибирской, 45. Оказалось, что жители этих домов переплатили УК и поставщикам ресурса почти 60 тысяч рублей.