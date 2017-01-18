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12:45 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежцам вернули 8 млн рублей, переплаченных за услуги ЖКХ

Такая сумма набралась по итогам 2016 года.

Многие жители Воронежа жалуются, что переплачивают за услуги ЖКХ. Такие обращения регулярно поступают в управление муниципального жилищного контроля мэрии.

«Итогом работы управления за 2016 год стал перерасчет за коммунальные услуги на сумму более 8 млн рублей», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты проверяют, законно ли начислены суммы. Если находят нарушения, то помогают жильцам вернуть деньги. Так, за прошедшую неделю прошло 35 внеплановых проверок.

Оценивали ситуацию в доме № 54 на Лизюкова, в доме № 125 на улице Хользунова и на улице Новосибирской, 45. Оказалось, что жители этих домов переплатили УК и поставщикам ресурса почти 60 тысяч рублей.

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Воронежцам вернули 8 млн рублей, переплаченных за услуги ЖКХ
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