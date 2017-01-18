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13:03 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Долг Нижнего Новгорода по кредитам превысил 1,3 млрд рублей

Значительная часть в структуре кредиторской задолженности приходится на коммунальные платежи — 479 млн рублей.

Задолженность Нижнего Новгорода по кредитам на 1 января 2017 года превысила 1,3 млрд рублей. Об этом на заседании комиссии Гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике сообщил первый замдиректора департамента финансов Владимир Лакасев.

На 1 января 2016 года долг был больше на 578 млн рублей, то есть на 30%.

Значительная часть в структуре кредиторской задолженности приходится на коммунальные платежи — 479 млн рублей, прочие работы и услуги, оказанные поставщиками — 519 млн рублей, приобретение оборудования и капитальное строительство — 46 млн рублей, питание, в том числе в школах и детских садах — 132 млн рублей.

На 17 января были произведены расчеты по кредиторской задолженности в объеме 91 млн рублей. В этом месяце планируется погасить еще 250 млн долга.

«Это хороший показатель», — сказал Лакасев.

Планируется, что задолженность будет погашена до 1 октября.

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