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13:33 (мск), источник: dostup1.ru

Господдержка поможет: в Уйском районе создадут 10 фермерских хозяйств

Муниципалитет должен получить как минимум пять грантов по областным программам поддержки фермерства.

Источник: РИА "Новости"

Власти Уйского района (Челябинская область) должны создать 10 фермерских хозяйств и получить не менее пяти областных грантов по проектам «Начинающий фермер» и «Развитие семейных животноводческих ферм» — такие задачи поставил глава региона Борис Дубровский в ходе совещания по социально-экономическому развитию области в 2017 году, передает корреспондент Агентства новостец «Доступ».

«Беда района — в пассивности его предыдущих руководителей. Здесь крайне мало фермеров и практически нулевое участие в областных программах поддержки сельского хозяйства. И при этом огромный потенциал по переводу личных подсобных хозяйств в фермерские хозяйства или животноводческие фермы, который открывает доступ к серьезным программам господдержки», — объяснил Дубровский.

Сегодня здесь в сфере АПК работают 10 организаций и 40 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Ключевые инвестиционные проекты в области сельского хозяйства реализуют ООО «Уйский», СХПК «Черновское», агрофирма «Южноуральская», ООО «Авангард», ООО «Дружба» и другие компании.

Обеспеченная в прошлом году господдержка сельхозпроизводителей подвигла аграриев к введению в оборот 6 тыс. га, вспашки, 12 тыс. га паров и 28 тыс. га зяби. Администрация района реализовала в 2016 году собственную программу по субсидированию этого направления. Расположенный в районе сельхозкооператив «Молочный берег» был признан в 2016 году лучшим в области. Пришел инвестор, который намерен возродить былую славу уйского сыроварения и займется также производством фасованной молочной продукции.

По признанию экономического блока правительства, Уйский район за минувший год сформировал грамотную стратегию развития. Собственные доходы в районе планируется в 2017 году увеличить в 1,2 раза — до 168 млн рублей. Здесь реализуются такие проекты, как производство питьевой бутилированной воды «Власов ключ», разработка месторождения гравийно-песчаной смеси, изготовление земснарядов, добыча габбро. По мнению региональных властей, у Уйского муниципального района есть потенциал в развитии таких направлений, как артельная золотодобыча, добыча мрамора, строительного и поделочного камня, производство облицовочной плитки.

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