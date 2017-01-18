Господдержка поможет: в Уйском районе создадут 10 фермерских хозяйств
Муниципалитет должен получить как минимум пять грантов по областным программам поддержки фермерства.
Муниципалитет должен получить как минимум пять грантов по областным программам поддержки фермерства.
Власти Уйского района (Челябинская область) должны создать 10 фермерских хозяйств и получить не менее пяти областных грантов по проектам «Начинающий фермер» и «Развитие семейных животноводческих ферм» — такие задачи поставил глава региона Борис Дубровский в ходе совещания по
«Беда района — в пассивности его предыдущих руководителей. Здесь крайне мало фермеров и практически нулевое участие в областных программах поддержки сельского хозяйства. И при этом огромный потенциал по переводу личных подсобных хозяйств в фермерские хозяйства или животноводческие фермы, который открывает доступ к серьезным программам господдержки», — объяснил Дубровский.
Сегодня здесь в сфере АПК работают 10 организаций и 40
Обеспеченная в прошлом году господдержка сельхозпроизводителей подвигла аграриев к введению в оборот 6 тыс. га, вспашки, 12 тыс. га паров и 28 тыс. га зяби. Администрация района реализовала в 2016 году собственную программу по субсидированию этого направления. Расположенный в районе сельхозкооператив «Молочный берег» был признан в 2016 году лучшим в области. Пришел инвестор, который намерен возродить былую славу уйского сыроварения и займется также производством фасованной молочной продукции.
По признанию экономического блока правительства, Уйский район за минувший год сформировал грамотную стратегию развития. Собственные доходы в районе планируется в 2017 году увеличить в 1,2 раза — до 168 млн рублей. Здесь реализуются такие проекты, как производство питьевой бутилированной воды «Власов ключ», разработка месторождения