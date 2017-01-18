Кабмин повысил минимальную цену на сахар

Соответствующее решение было принято на заседании сегодня членами правительства без обсуждения, сообщает УНН.

Согласно проекту постановления, предполагается установить минимальные цены на белый сахар в размере 9172,57 грн/т, а на сахарную свеклу — 633,10 грн/т.

В то же время предельный размер квоты на производство сахара для внутреннего рынка установлен объемом 1,640 млн тонн.

Ранее сообщалось, что цена на сахар осталась неизменной после отмены Кабмином государственного регулирования цен.

В Украине с 1 октября 2016 года временно отменили государственное регулирование цен на продукты питания. В течение трех месяцев будет изучаться динамика цен, и по результатам мониторинга будет принято решение об отмене, ограничении или обновлении такого регулирования.

Отметим, изначально отменить госрегулирование цен на продукты планировали с 15 августа. В МЭРТ отмечали, что цены на продукты, на которые установлено госрегулирование, растут на 20% быстрее цен других продуктов.