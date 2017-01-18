Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В российских квартирах станет светлее
Курение в России и в мире: от чего нас хочет спасти Минздрав
Назван размер пенсии, которую Обама начнет получать с февраля
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
В декабре вторичное жилье Москвы резко подешевело
В российских квартирах станет светлее
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
15Второй зимний Московский Велопарад
18Инаугурации прошлого
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
13:57 (мск), источник: ИА REGNUM

Инвестиции мирового уровня хотят привлечь в Новосибирскую область

Предложено для этого создать в регионе систему привлечения инвестиций мирового уровня.

Министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова на круглом столе «Инновационная экономика Новосибирской области: состояние, перспективы развития» заявила о важности создания в регионе системы привлечения инвестиций мирового уровня.

Система будет учитывать инновационный характер экономики области. Среди актуальных шагов в этом направлении власти отметили оптимизацию работы АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» и разработку стратегии привлечения инвестиций.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий считает, что как минимум три сферы, развитие которых признано наиболее перспективным на общенациональном уровне — агропром, авиастроение и нефтепереработка — могут дать экономике сибирского региона новый импульс на годы вперед. Городецкий также указал на необходимость разработки системных мер поддержки экспортной деятельности новосибирских предприятий. Он обратил внимание, что различные рейтинги экономического и инновационного развития, где рассматриваются итоги 2016 года, позволяют оценить позиции Новосибирской области в сравнении с другими регионами, соревнующимися за привлечение инвестиций и создание новой экономики на своей территории.

«Нам важно оценить эти результаты, проанализировать, и принять необходимые решения, повысить качество управленческой работы на всех уровнях власти в регионе», — считает глава региона.

По словам первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимира Знаткова, по итогам 2016 года регион вошел в пятерку лучших в составленном рейтинге инновационных регионов России (АИРР).

Как указали ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, итоги круглого стола «Инновационная экономика Новосибирской области: состояние, перспективы развития» будут представлены на форуме «Курс — новые возможности», который состоится в регионе 20 февраля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Российский чемпион мира хочет выступать под нейтральным флагом
Москалькова поддержала решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
Сноудену продлили вид на жительство в России еще на три года
ФСБ готовит операторов к значительным расходам
Сбербанк и Alibaba договорились создать совместное предприятие
ФАС проверит цены в кафе российских аэропортов
В Испании из-за похолодания объявили режим ЧП
Спорт
«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
СМИ: 79-летний Джек Николсон больше не будет сниматься в кино Последний фильм с участием знаменитого голливудского актера вышел на экраны в декабре 2010 года
Недвижимость
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Росреестр прекратил электронную выдачу документов
7 недостатков интерьера, которые можно легко исправить
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж Поклонники не узнали певицу.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь