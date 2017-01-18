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15:52 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области уничтожили свыше 400 кг плодоовощной продукции без документов

На 801 км дороги М-4 «Дон» было остановлено транспортное средство, осуществлявшее перевозку фруктов и овощей в ассортименте без документов. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Согласно накладной, грузоотправителем являлось общество с ограниченной ответственностью «Полесад» (Москва), а грузополучателем — индивидуальный предприниматель, адрес которого не был указан.

В ходе осмотра транспортного средства был обнаружен салат-айсберг из Польши в количестве 30 кг. Также была выявлена продукция со следами уничтожения маркировки — 140 кг чеснока, 48 кг груш, 54 кг лука-порея, 140 кг салат-латука без фитосанитарных документов.

Продукция в количестве 412 кг уничтожена на Миллеровском полигоне твердых бытовых отходов.

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