В Ростовской области уничтожили свыше 400 кг плодоовощной продукции без документов
На 801 км дороги М-4 «Дон» было остановлено транспортное средство, осуществлявшее перевозку фруктов и овощей в ассортименте без документов. Об этом сообщает
На 801 км дороги М-4 «Дон» было остановлено транспортное средство, осуществлявшее перевозку фруктов и овощей в ассортименте без документов. Об этом сообщает
Согласно накладной, грузоотправителем являлось общество с ограниченной ответственностью «Полесад» (Москва), а грузополучателем — индивидуальный предприниматель, адрес которого не был указан.
В ходе осмотра транспортного средства был обнаружен
Продукция в количестве 412 кг уничтожена на Миллеровском полигоне твердых бытовых отходов.